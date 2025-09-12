Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL

Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 24 arttı! Galatasaray&#039;a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, iç saha maçlarına dolu tribünler önünde çıkıyor. Eintracht Frankfurt deplasmanında Şampiyonlar Ligi macerasına başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi arasında 3 milyar 77 milyon TL stadyum geliri elde etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.

Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL - 1. Resim

KOMBİNE, VIP VE LOCADA YÜZDE 24 ARTIŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.

ASLANTEPE' DE EN AZ 4 DEVLER LİGİ MAÇI

Aslantepe, Şampiyonlar Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak. Galatasaray yönetimi, söz konusu karşılaşmaların olduğu günlerde GS Store'larda da önemli gelir bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldıİsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi" - SporKerem transferinde çok konuşulacak detay!Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Sporİstanbul'a geldi, ilk sözleri dikkat çektiAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz - SporAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdiBir millet final bekliyor! '12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan - SporHaydi devler finale yürüyelim!Okan Buruk, Eyüpspor on birini değiştiriyor! Frankfurt provası - SporGalatasaray’da yeni yüzler sahada: Uğurcan ve İlkay ilk 11’eSerdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü! 1 yıllık sözleşme imzaladı - SporSerdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü! 1 yıllık sözleşme imzaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...