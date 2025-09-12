Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.

KOMBİNE, VIP VE LOCADA YÜZDE 24 ARTIŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.

ASLANTEPE' DE EN AZ 4 DEVLER LİGİ MAÇI

Aslantepe, Şampiyonlar Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak. Galatasaray yönetimi, söz konusu karşılaşmaların olduğu günlerde GS Store'larda da önemli gelir bekliyor.