Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL
Spor Haberleri
Güncelleme:
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, iç saha maçlarına dolu tribünler önünde çıkıyor. Eintracht Frankfurt deplasmanında Şampiyonlar Ligi macerasına başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi arasında 3 milyar 77 milyon TL stadyum geliri elde etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.
KOMBİNE, VIP VE LOCADA YÜZDE 24 ARTIŞ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.
ASLANTEPE' DE EN AZ 4 DEVLER LİGİ MAÇI
Aslantepe, Şampiyonlar Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak. Galatasaray yönetimi, söz konusu karşılaşmaların olduğu günlerde GS Store'larda da önemli gelir bekliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi