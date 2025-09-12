Gerede Panayırı ne zaman? 2025 Gerede Panayırı takvimi

Gerede hayvan ve emtia panayırı için nefesler tutuldu. Her yıl farklı illerden binlerce katılımın sağladığı Gerede Panayırı'nda birçok ürün ve eşyanın alım satımı yapılıyor.

Gerede Panayırında aynı zamanda farklı farklı aktiviteler de gerçekleştiriliyor. İşte, Gerede Panayırı tarihi...

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN?

2025 Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı, bu yıl da gerçekleşecek. İlk etap 19-20-21 Eylül 2025, ikinci etap ise 2. Etabı ise 3-4-5 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konuya ilişkin; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gerede Panayırı, her sene ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ticaretin dışında alışveriş, lezzet ve kültür dolu bir buluşma noktası olarak görülüyor.

Konuya ilişkin Gerede Belediyesi şu ifadeleri kullandı;

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye’nin en büyük 5 panayırından biri olarak bilinen "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" tarihleri Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile ilk etabı 19-20-21 Eylül 2025, 2. Etabı ise 3-4-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri Ağustos ayı içerisinde yapılacak.