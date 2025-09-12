Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor

Kanal D’nin reyting rekortmen dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı. 29.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide Cihan ve Alya hislerini herkesin önünde itiraf etti.

Mine ve Sadakat bu duruma donup kalırken neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzak Şehir hayranlarını mest eden ilk 3 fragmanın ardından "Uzak Şehir ne zaman başlıyor?, Uzak Şehir Pazartesi günü var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

İkinci sezon açılışını yapacak olan dizinin 3. fragmanında Cihan ve Alya’nın odalarında birbirlerine karşı yaptıkları itiraf, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Alya, Cihan’a ondan ilk etkilendiği anı anlatırken Cihan’ın Alya'ya karşı “Biz birlikteyiz ya, o yol beni artık hiç korkutmuyor. Ama bir korkum var. Seni kaybetme korkusu...Bana kendini kaybettirme” sözlerinin yer aldığı fragman büyük beğeni topladı.

UZAK ŞEHİR PAZARTESİ GÜNÜ VAR MI?

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.