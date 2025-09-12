Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir'in yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mardin'de çekilen Uzak Şehir’in yeni sezonunda Cihan ve Alya arasında beklenen itiraflar gerçekleşiyor. Mine'nin ve bu duruma kayıtsız kalmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uzak Şehir ne zaman başlıyor?, Uzak Şehir Pazartesi günü var mı? İşte tüm ayrıntılar..

Kanal D’nin reyting rekortmen dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı. 29.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide Cihan ve Alya hislerini herkesin önünde itiraf etti.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 1. Resim

Mine ve Sadakat bu duruma donup kalırken neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzak Şehir hayranlarını mest eden ilk 3 fragmanın ardından "Uzak Şehir ne zaman başlıyor?, Uzak Şehir Pazartesi günü var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. 

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 2. Resim

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. 

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 3. Resim

İkinci sezon açılışını yapacak olan dizinin 3. fragmanında Cihan ve Alya’nın odalarında birbirlerine karşı yaptıkları itiraf, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 4. Resim

Alya, Cihan’a ondan ilk etkilendiği anı anlatırken Cihan’ın Alya'ya karşı “Biz birlikteyiz ya, o yol beni artık hiç korkutmuyor. Ama bir korkum var. Seni kaybetme korkusu...Bana kendini kaybettirme” sözlerinin yer aldığı fragman büyük beğeni topladı.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 5. Resim

UZAK ŞEHİR PAZARTESİ GÜNÜ VAR MI? 

Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayın günü ve saati değişmemiştir. Kaldığı yerden devam edecektir.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir Pazartesi günü olup olmadığı merak ediliyor - 6. Resim

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 4. sezon ekranlara dönüyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 4. sezon ekranlara dönüyor!Ortak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavları - HaberlerOrtak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavlarıArka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - HaberlerArka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldıBugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini - HaberlerBugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahminiAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak... - HaberlerAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...