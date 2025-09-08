Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı? 

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Uzak Şehir'in yeni sezonunun 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacağı belirtildi. Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam olmayacak. Yeni sezonun ilk bölümü gelecek hafta diziseverlerle buluşacak.

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI?

Kanal D'nin yayın akışı bilgisine göre 8 Eylül Pazartesi günü, Uzak Şehir'in tekrarı ekranlarda olacak.

Saat 20.00'da sevilen dizinin tekrar bölümü diziseverlerin karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR 2. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 2. yeni sezon tarihi açıklandı. Dizinin 29. bölümüyle devam edecek yeni sezonu, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

Yeni sezonun ilk fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki aşkın ilerlediği, Ecmel'in hapisten çıktığı ve Mine'nin Alya'ya yönelik tehlikeli hareketleri gibi gelişmelerin yaşanacağı sinyalleri verildi.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Uzak Şehir dizisi, eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e, Albora topraklarına gelen Alya Albora'nın hikayesini anlatıyor.

Alya, oğluyla birlikte geldiği bu yerde Albora ailesinin başı Cihan Albora ile büyük bir mücadeleye girerken, geçmişin sırları ve bölgenin gerçekleriyle yüzleşir.

Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi isimler paylaşıyor.

Hikaye içerisinde Cihan ve Alya arasındaki aşk, Ecmel'in dahil olduğu Boran cinayeti ve Mine'nin Alya'ya yönelik tehditleri gibi çarpıcı gelişmeler yer alıyor.

Dizi çekimleri Mardin'de gerçekleşiyor.