Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Dükkanda yangın çıktı, kepenkler açılmayınca mahsur kaldılar: 1 ölü, 3 yaralı

Dükkanda yangın çıktı, kepenkler açılmayınca mahsur kaldılar: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da oto yıkama dükkanında yangın çıktı. Elektrik olmadığı için kepenkler açılmazken içerideki 4 işçi mahsur kaldı. Şahıslardan 1'i hayatını kaybederken 3 işçi de ağır yaralandı.

Dün saat 05.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde yangın çıktı.

KEPENKLER AÇILMAYINCA 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu şahıs elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

Dükkanda yangın çıktı, kepenkler açılmayınca mahsur kaldılar: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Ligde 35'inci randevu16 ülkede hizmet veriyor! Dünyaca ünlü marka Türkiye pazarına giriş yaptı, ilk şube İstanbul'da açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gökyüzüne bakan şaşırdı! Van'da esrarengiz ışık - 3. SayfaBir kenti heyecanlandıran ışık!Daha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonu - 3. SayfaDaha 21 yaşındaydı… İbrahim Can Sevinç’in acı sonuYürekler ağza geldi! Köpeklerden kaçarken yere düşen çocukları vatandaşlar kurtardı - 3. SayfaÇocuklar saldırgan köpeklerden böyle kurtulduAlkollü sürücü yakalanınca söyledikleriyle şoke etti! Sevgilisine beddua okudu - 3. SayfaYakalanınca sevgilisine söyledikleri şoke ettiÇukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken hayatının şokunu yaşadı! - 3. SayfaAracına bakarken hayatının şokunu yaşadı!Kocaeli'de lojistik deposunda yangın! Ekipler bölgede - 3. SayfaKocaeli'de lojistik deposunda yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...