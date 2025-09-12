Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de terör propagandasına 3 gözaltı

İzmir'de terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ İLÇELERE EŞ ZAMANLI BASKIN

THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL isimli yasadışı silahlı örgütlerle bağlantılı propaganda faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 3 kişiye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saat 08.00’de İzmir’in çeşitli ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

