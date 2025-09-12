Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEAŞ'a ağır darbe! 161 terör örgütü üyesi yakalandı

DEAŞ'a ağır darbe! 161 terör örgütü üyesi yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEAŞ, Terörizm, İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Yakalama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan operasyonlar ile 161 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta son bir hafta içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

161 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemikleri iade edildiAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den haritalı üç günlük uyarı! Sağanak beklenen iller belli oldu - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısı16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebabını beklerken karşısında özel harekatı buldu - GündemKebabını beklerken karşısında özel harekatı bulduMHP lideri Bahçeli'den sosyal medya çıkışı: Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım - Gündem"Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım"MSB: Katar’ın yanındayız, İsrail terör devleti - GündemMSB: Katar’ın yanındayız, İsrail terör devletiCHP kaos hazırlığında! Genel merkez âdeta 'kale' gibi - GündemGenel merkeze yatak ve gaz maskesi depoladılarKomisyonu manipüle etti! CHP’nin ‘terör bitsin’ diye bir meselesi yok - GündemCHP’nin ‘terör bitsin’ diye bir meselesi yok
Sonraki Haber Yükleniyor...