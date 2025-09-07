Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınanlar yavaş yavaş geri dönüyor. Ülkelerinde meydana gelen son gelişmelerin ardından dönüş yoluna geçenlerin sayısında artış yaşanıyor. "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamalarda bulundu.

SAYI 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."