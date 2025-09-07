Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı, Suriye, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü olarak Suriye'ye dönenlerin sayısının 1 milyon 200 bini aştığını duyurdu.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınanlar yavaş yavaş geri dönüyor. Ülkelerinde meydana gelen son gelişmelerin ardından dönüş yoluna geçenlerin sayısında artış yaşanıyor. "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamalarda bulundu.

SAYI 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı. 

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yokYıllar sonra bir ilk! Türkiye heyeti Ermenistan’a gidiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu - GündemAntalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim olduPazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarı - GündemMeteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarıSavcı katilinin babası konuştu, sözleri kan dondurdu: "Baba-oğul gibiydiler, koparamadım" - Gündem"Baba-oğul gibiydiler, koparamadım"CHP'de kritik temas! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı - Gündem"Üç gün önce" diyerek her şeyi anlattıDünyada benzeri yok! Bakan Tekin'den "İmam hatipleri markalaştıracağız" sözleri - GündemBakan Tekin: İmam hatipleri markalaştıracağızErdoğan'ın Çin ziyaretinin yankıları sürüyor: Hepimiz kazanırız - GündemÇin ziyaretinin yankıları sürüyor: Hepimiz kazanırız
Sonraki Haber Yükleniyor...