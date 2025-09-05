Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye lideri Şara talimat verdi! Esad'ın 20 milyon dolarlık 4 aracı satışa çıktı

Suriye lideri Şara talimat verdi! Esad'ın 20 milyon dolarlık 4 aracı satışa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Kalkınma Fonu’nun açılış töreni kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın talimatıyla Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Müzayedeye çıkarılan araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu ve satıştan elde edilen tüm gelirin ülkenin yeniden imarı için kullanılacağı açıklandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam Kalesi’nde düzenlenen Suriye Kalkınma Fonu açılış töreninde konuştu.

''EKONOMİMİZİ YIKTI, EVLERİMİZİ HARAP ETTİ...''

Şara, konuşmasında "Devrik rejim ekonomimizi yıktı, servetlerimizi talan etti, evlerimizi harap etti ve halkımızı kamplara, gurbet ellerine savurdu. Bugün burada, yaralı Suriye’mizi onarmak, ülkemizi yeniden inşa etmek ve yerinden edilen vatandaşlarımızı topraklarına döndürmek için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Esad'ın otoparkından servet çıktı! Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Cadillac... | Türkiye Gazetesi

Tüm harcamaların stratejik projeler kapsamında açıkça paylaşılacağını belirten Şara, "Ben buraya Suriye için sadaka istemeye gelmedim. Allah Şam’ı ve halkını zaten himayesine almıştır; bu topraklar, sadakaya muhtaç olmayacak kadar azizdir. Burada bulunmamın nedeni, hem kendime hem size bu çağın görevini hatırlatmaktır" ifadelerini kullandı.

ESAD'IN 20 MİLYON DOLARLIK ARAÇLARI MÜZAYEDEDE

Eş-Şara’nın talimatıyla devrik lider Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu öğrenilirken satıştan elde edilen tüm gelirin ülkenin yeniden imarı için yapılacak projelere aktarılacağı açıklandı.

349 ADET ÜRETİLDİ: BİRİ ESAD'IN KOLEKSİYONUNDAYDI

Müzayedeye çıkarılan 4 aracın Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ana garajında bulunan koleksiyondan seçildiği aktarılırken koleksiyonda 40’tan fazla özel araç bulunduğu belirtildi. Müzayedeye çıkarılan 4 araçtan birinin yalnızca 349 adet üretilen ve değeri 3 milyon dolar olan Ferrari F50 oldu. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Ferrari F12 Berlinetta, 1 milyon dolar fiyat biçilen Lamborghini Murciélago ve 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişen Aston Martin de müzayedeye çıkarılan araçlar oldu.

Suriye lideri Şara talimat verdi! Esad'ın 20 milyon dolarlık 4 aracı satışa çıktı - 3. Resim

330'UN ÜZERİNDE ARAÇ VAR

Esad ailesinin toplam araç sayısının bin 330’un üzerinde olduğu ifade edilirken Devlet Başkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 300 otomobil bulunuyor. Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen garajda ise bin 500’den fazla aracın yer aldığı, ailenin toplam araç filosunun değerinin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Yeni hükümet, Esad ailesinden el konulan varlıkları nakde çevirerek Kalkınma Fonu aracılığıyla yeniden imarı hızlandırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

