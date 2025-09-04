Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
25 milyon TL'ye 450 ton akaryakıt aldı! Kazak milyarderin "yüzen sarayı" Fethiye'de

Koronavirüs salgınından 2021 yılında hayatını kaybeden Kazakistanlı iş adamı Alijan Ibragimov'un 240 milyon euroluk mega yatı, Fethiye Limanı'na demir attı. 101 metre uzunluğundaki dev yat için 25 milyon TL karşılığında 450 ton akaryakıt alındı.

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Forbes'un milyarderler listesinde de yer alan 2.3 milyar dolar serveti bulunduğu ileri sürülen merhum Kazak iş insanı Alijan Ibragimov Türkiye kıyılarında tatil yapmayı severken, eşi ve çocukları da Bodrum’dan başladıkları tatili Fethiye’de tamamlıyor.

240 MİLYON EUROLUK DEV YAT 

Kazak milyarderin 101 metre uzunluğundaki ‘I Dynasty’ isimli mega yatı Fethiye İskelesi’ne demir attı. İzmir Aliağa’dan getirilen 450 bin litre akaryakıt mega yata karadan ikmal edildi. Fethiye İskelesi’nde bir taraftan tankerlerden mega yata yakıt ikmali yapılırken bir taraftan ilgili acenta aracılığıyla yata kumanyalar sağlandı. 240 milyon euro değerindeki mega yatta 34 mürettebat bulunurken, görevliler yatta gün boyu temizlik yaptı.

25 MİLYON TL'LİK AKARYAKIT ALDI 

Cayman Adaları bayraklı ‘I Dynasty’ın 450 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 25 milyon TL bıraktığı öğrenildi. Ayrıca Fethiye’den 1 milyon TL’lik kumanya da aldığı öğrenilen mega yat 22 misafir ağırlayabiliyor. Yatta merhum Alijan Ibragimov’un eşi Mukadaskhan Ibragimov ile çocuklarının ve aileleri ile misafirlerinin olduğu belirtilirken, yatın akşam saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Adası’na hareket edeceği kaydedildi.

"77. SIRADA YER ALIYOR"

17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatta helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu da belirtildi. Dünyanın en büyük yatlar sıralamasında süper yat ‘IDynasty’ 77. sırada yer alıyor. Mega yat geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’ye giriş yapıp Ege sahillerinde misafirlerini ağırlamıştı.

