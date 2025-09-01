Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek!"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, Suriye’de 14 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yaklaşık 850 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

BM yetkilisi Clements, Şam’da Associated Press’e yaptığı değerlendirmede, Aralık 2024’te rejimin devrilmesinden bu yana dönüşlerin hız kazandığını belirtti. Clements, geri dönen Suriyelilerin sayısının kısa süre içinde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi ve “Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek” ifadelerini kullandı.

"14 YIL SONRA TARİHİ FIRSAT"

Clements, mültecilerin geri dönüş kararında farklı nedenlerin etkili olduğunu belirterek, “Dinamik bir dönem yaşanıyor. Bu, son 14 yılda gördüğümüz en büyük yerinden edilmeye potansiyel çözümler bulunabileceğimiz bir fırsat olabilir.” dedi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde temmuz ayında yaşanan çatışmaların ardından yaklaşık 190 bin kişi yerinden edildi. BM, bölgeye 21 yardım konvoyu gönderdi. Haftalarca kapalı kalan Şam-Süveyda otoyolu da yeniden açıldı ve insani yardımların bölgeye daha hızlı ulaştırılmasının önü açıldı.

"2 MİLYON SURİYELİ EVLERİNE DÖNDÜ"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de haziran ayında yaptığı açıklamada, Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülke içinde ve dışında toplam 2 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü duyurmuştu.

450 BİN SURİYELİ TÜRKİYE'DEN ÜLKESİNE DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar 450 bin 169 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklamış ve bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin olduğunu söylemişti.