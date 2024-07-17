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Yaşlı adamın feci ölümü! Evde bu halde buldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşlı adamın feci ölümü! Evde bu halde buldular
Kars, Itfaiye, Cenaze, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ta yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Şahsın cesedi yatakta bulunurken evde gaz kokusu olduğu belirtildi.

Kars merkez İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katında oturan ve yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınmayan 72 yaşında İ.A.’nın evinden gaz kokusu alan komşuları durumu itfaiye, KARGAZ, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YATAKTA BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koku gelen dairenin kapısını açtı. İçeriye giren ekipler, İ.A.'nın yatakta cansız bedenini buldu. Yalnız yaşayan İ.A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı vatandaşın tek yaşadığı ve yurt dışında çocukları olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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