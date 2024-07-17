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42 kadını öldürdüğünü itiraf eti! Seri katilden mahkemede kan donduran sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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42 kadını öldürdüğünü itiraf eti! Seri katilden mahkemede kan donduran sözler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da 42 kadını öldürdükten sonra parçalanmış cansız bedenleri çöplüğe attığını itiraf eden 33 yaşındaki seri katil yakalanmıştı. İlk kez mahkemeye çıkan katil, polislerden itiraf için işkence gördüğünü iddia etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir çöplükten çıkarılan 9 kişinin cansız bedeni ve ceset parçalarıyla dolu torbalarla ilgili gözaltına alınan ve 42 kadının katili olduğunu itiraf eden Collins Jomaisi Khalusha, mahkemeye çıktı.

İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Yerel basındaki haberlere göre hakim, Khalusha'nın, soruşturma devam ederken 30 gün gözaltında kalmasına karar verdi. Khalusha itirafta bulunması için polis tarafından işkence gördüğünü iddia ederek söz konusu itirafın "gülünç" olduğunu söyledi. Savcılar ise zanlının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Nairobi'nin Mukurub ölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunduğu açıklanmıştı.

Kurbanlardan birine ait cep telefonunun adli incelemesinin ardından 33 yaşındaki Khalusha gözaltına alınmış, polis yetkilileri zanlının 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini bildirmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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