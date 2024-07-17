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Lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir lüks otelin odasında 6 kişi ölü bulunmuştu. Şahısların kullandıkları çay fincanlarında siyanüre rastlanıldı. Öte yandan siyanürü 6 kişiden birinin getirdiği ve zehirleme olayının arkasında olduğu aktarıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Grand Hyatt Erawan Otel'deki bir odada dün 6 kişinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polisten yapılan açıklamada, ölenlerin Sherine Chong (56), Dang Hung Van (55), Thi Nguyen Phuong (46), Hong Pham Thanh (49), Thi Nguyen Phuong Lan (47) ve Dinh Tran Phu (37) olduğu belirtildi.

Lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi - 1. Resim

FİNCANLARDA SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Kullandıkları çay fincanlarında siyanüre rastlandığı, ölüm nedenlerinin muhtemelen siyanür zehirlenmesi olduğu, otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Siyanürü 6 kişiden birinin getirdiği ve zehirleme olayının arkasında olduğu aktarıldı. Ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde grubun bir yatırımla ilgili borç yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, ölenlerden birinin borçlu olduğu ifade edildi.

Lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi - 2. Resim

GARSON O ANLARI ANLATTI

Grubun hafta sonu otele ayrı ayrı giriş yaptığı, kendilerine 5 oda tahsis edildiği, 4'ünün 7. katta, birinin ise 5. katta olduğu ifade edildi. Grubun pazartesi günü öğleden sonra 5. kattaki odada toplandığı, sipariş edilen yiyecek ve çayların o sırada odada bulunan tek kişi olan Chong tarafından teslim alındığı aktarıldı. Garsonun misafirlere çay yapmayı teklif ettiği, ancak Chong'un teklifi reddettiği, çok az konuştuğu ve gözle görülür şekilde stres altında olduğu belirtildi. Daha sonra grubun geri kalanının odaya girdiği kaydedildi. Ayrıca grubun otel rezervasyonunda yer alan 7. kişinin ise ölenlerden birinin kız kardeşi olduğu açıklandı.

Söz konusu kardeşin geçtiğimiz hafta Tayland'dan ayrılıp Vietnam'a gittiği, olayla ilgisi olmadığı belirtildi. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturmada Tayland makamlarına yardımcı olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

6 kişinin cansız bedeni dün gece otelin temizlik görevlileri tarafından bulunmuştu. İhbar ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti. Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdığı öğrenilmişti. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunmuş, herhangi bir kavga veya darp izine ise rastlanmamıştı.

Ölü bulunan 6 kişiden 4'ünün Vietnam vatandaşı olduğu, 2'sinin Vietnam-ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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