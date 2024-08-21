Yayla evi kundaklandı, 3 kişi feci şekilde can verdi

Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bir yayla evinde yangın çıktı. Feci yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybederken ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Araklı ilçesinin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde Arif Altuntaş’a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.