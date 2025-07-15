Yazışmalar ortaya çıktı! FETÖ'cü yakınlarına para göndermek için akılalmaz bir tezgah kurmuşlar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik İzmir merkezli 60 ilde düzenlene eş zamanlı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İnternet üzerinden sözde gıda satışı yapan şüphelinin; ABD ve Türkiye'deki bağlantılarından topladığı paraları, gıda kolisi içerisine koyup yakınları FETÖ'den tutuklu olan veya KHK ile işten atılmış ailelere gönderdiği deşifre oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü FETÖ’ye finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı şahıslar ile birinci derece yakınları hakkında daha önce FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı tespit edildi. Bu şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek Türk Lirası, dolar ve altın cinsinden finansal destek toplandığı, toplanan paraların ise gıda kolisi görüntüsü altında örgüt üyelerine ulaştırıldığı belirlendi. Bu yöntemle örgüte aktarılan toplam meblağın 7 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

244 GÖZALTI VAR

15 Temmuz’un 9. yıldönümünde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verililerken belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 244'e çıktı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Y.K. adlı bir şüphelinin, ABD ve Türkiye'deki bağlantılarından aldığı paralarla havuz oluşturduğu, hazırlanan gıda kolilerinin içerisine bu paraların gizlice konularak, yakınları FETÖ'den hüküm giymiş ya da KHK ile ihraç edilmiş kişilere gönderildiği tespit edildi. 2 hafta önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.K.’nin, gıda kolisi kılıfı altında organize bir şekilde para transferini yönettiği, ABD bağlantılı kişilerle para topladığı ve dağıtımı koordine ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında 79 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken 48 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.