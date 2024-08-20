Yeni evli çift aldığı haberle yıkıldı! Eve giren 2 kadın hepsini aldı...

İstanbul’un iki kadın hırsız girdikleri bir evden 150 lira değerindeki altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Mağdurların yeni evlendikleri öğrenildi. Kadınların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Şimşek isimli adamın evine giren 2 kadın hırsız yaklaşık 150 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Kadınların sokakta bulunan başka bir bina gelip ellerine bezle zillere bastığı, kapılar açılmayınca olayın yaşandığı binaya girip yaklaşık 15 dakika sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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"PARMAK İZLERİ ÇIKMADI"

Mağdur Mehmet Şimşek, “27 yaşındayım inşaat sektöründe çalışıyorum. Olayı işteyken öğrendim. Ben burada değildim ailemle konuştum onlarda bir şey yoktu evi dağıtarak eşyalarımızı çalmışlar sadece. Biz polis ekiplerine haber verdik geldiler ama parmak izi falan çıkmadı. Eşim ve annem hastaneye gitmişlerdi evde kimse yoktu o saatlerde normalde kapı da kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlamadım. Kameradan baktık 2 kadının geldiğini görüyoruz yaklaşık 150 bin TL’lik altınımız çıktı. Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın rica ediyorum. Bizim arka sokakta yine bir hırsızlık yaşanmış ama onlar da güvenlik kamerası da olmadığı için kimse bir şey yapamamış” şeklinde konuştu.

Altınları çalınan çiftin yeni evli oldukları öğrenildi.