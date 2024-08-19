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Sultanahmet Camii'nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sultanahmet Camii&#039;nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultanahmet Camii'ni ziyarete gelen Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler soyulduklarını anlayıp polise gitti. Yapılan inceleme sonrasında hırsızların da iki yabancı turist olduğu ortaya çıktı.

Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden iki yabancı turist kadının cüzdanları kaşla göz arasında, yine turist 2 şüpheli tarafından çalındı. Romanya vatandaşı olan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet Camii'nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı - 1. Resim

YABANCI TURİSTLER SULTANAHMET CAMİİ'NDE SOYULDU

Olay, 10 Ağustos’ta Sultanahmet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler, polise giderek cüzdanlarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek inceleme başlattı.

Sultanahmet Camii'nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı - 2. Resim

Cami içinde yer alan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin ise turistlerin cüzdanlarını çaldığını belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için caminin çıkışından itibaren güzergahta bulunan güvenlik kameralarını da inceledi. Turistlerin cüzdanlarını çalan 2 şüpheli Divanyolu Caddesi'nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanahmet Camii'nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı - 3. Resim

HIRSIZLAR DA YABANCI TURİST ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, cüzdanları çalan şüphelilerin Romanya vatandaşı Simona Stoica (48) ile Daniel Stoica (54) olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli kadının üzerinde, 1 adet telefon, 5 bin 850 TL, 33 dolar, 5 euro bulunurken, erkek şüphelinin üst aramasında 2 telefon, 12 bin 145 TL, 281 dolar, 315 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, turistlerin cüzdanını çalan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet Camii'nde filmleri aratmayan hırsızlık! Yabancı turistler hayatlarının şokunu yaşadı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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