Özel, Avrupa sokaklarının yangın yerine döndüğü dönemde Halk TV’ye kayyım atanmasını protesto bahanesiyle vatandaşı meydanlara çağırdı. Hukukçular, tehlikeye dikkat çekerek Demirtaş örneğini hatırlattı.

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Her fırsatta Türkiye’yi yabancı ülkelere şikâyet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa’daki eylemlerin şehirleri yangın yerine çevirdiği bir dönemde sokağa çıkma çağrısı tepki topladı. Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından önceki gün İstanbul’da düzenlenen mitingde konuşan Yeni Parti lideri Özel, halkı mücadele bahanesiyle meydanlara ve sokaklara çağırdı. Özel “Gün evde oturma günü değildir. Gün klavye başından eleştirme, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir. Gün; meydanlara akma, sokaklara çıkma, mücadeleyi yükseltme günüdür” dedi.

Yeni Parti lideri Özel’den sokak kışkırtması: Tehlikeli çağrı

6-8 EKİM’DE 37 CAN GİTTİ

Özgür Özel’in sözlerini gazetemize değerlendiren hukukçu Cüneyt Toraman, Türkiye’nin geçmişte benzer çağrıların ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ağır bedeller ödediğini hatırlattı. Toraman, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısı sonrasında 35 ilde yaşanan 6-8 Ekim olaylarına dikkat çekti. Söz konusu olaylarda iki polis memurunun şehit olduğunu, 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Toraman, Demirtaş’ın bu süreçteki çağrıları nedeniyle yargılandığını ve 42 yıl hapis cezası aldığını ifade etti. Cüneyt Toraman, Özel’in çağrısının da toplumsal olaylara dönüşmesi ihtimali üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SİYASİ YETERSİZLİK

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan hukukçu Toraman, bu hakkın mevzuata uygun biçimde kullanılması gerektiğini, usulüne uygun bildirim yapılmadan gerçekleştirilen eylem ve sokak çağrılarının hukuki ve cezai sorumluluk doğurabileceğini söyledi. Toraman “Özgür Özel’in söz konusu çağrısının temelinde, bazı ülkelerde devam eden protestolara destek verme amacının yattığını düşünüyorum. Türkiye’de halkın sokağa dökülmesini gerektirecek bir durum yaşanmadığı gibi, bu partinin kendi tabanının da böylesi bir davete itibar edeceğine ihtimal vermiyorum. Ana muhalefet partisi genel başkanının böylesi bir yönteme başvurması, açık bir siyasi yetersizliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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