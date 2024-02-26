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    • Haberler > Gündem > Yerel seçim yaklaşırken korkunç bir haber geldi... Muhtar cinayeti! Rakibini bıçakladı

    Yerel seçim yaklaşırken korkunç bir haber geldi... Muhtar cinayeti! Rakibini bıçakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yerel Seçim, Muhtar, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çankırı'da Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y., rakibi Erdal Dağıstan'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Dağıstan, hayatını kaybetti

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı. Muhtar Kadir Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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