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    • Haberler > Yaşam > Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok

    Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok
    Çanakkale, Biga, Arsa, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Cihadiye köyünde yabancılara arsa satışı yapılmıyor. Muhtar Şahin Yaşar, kütüğüne kayıtlı olmayanlara köye uyum sağlayamayacağını düşündükleri için satış yapmayacaklarını açıkladı.


    Biga'ya bağlı 135 nüfuslu Cihadiye köyünün girişine ve kahvelere “Cihadiye köyü yerleşim bölgesi içinde kalan arsaların yabancılara satılma kararı köy meclisi ve muhtarlık aracılığıyla yasaklanmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait olan arsaların Cihadiye kütüğüne kayıtlı olmayan şahıslara kesinlikle verilmeyeceği önemle duyurulur” yazıları asıldı. 

    Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok - 1. Resim

    "KÖYE UYUM SAĞLAYAMAZLAR"

    Muhtar Şahin Yaşar olayın sebebini şöyle açıkladı: “Köy sınırları içerisinde olan arsalarımızın dışarıya satılması köy kararınca yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise 1887 yılında Kafkasya’dan göç edilerek kurulan köyümüz şu anda Çerkez olduğu için yabancıların köyümüze uyum sağlayamayacaklarını tahmin ettiğimiz için bu kararı aldık. Köyümüzün çoğu emeklidir. Birkaç hane çiftçilikle uğraşmaktadır. 135 nüfusumuz var. Yazın dışarıdan gelenlerle birlikte bu 160-170’i buluyor”

    Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok - 2. Resim

    1 NİSAN'DAN SONRA HERKES ARSALARINI ALACAK

    Muhtar Yaşar ayrıca, köy tüzel kişiliğine ait olan 25 dönüm yeri İstanbul ve diğer illerden köye teşvik etmek amacıyla köylülere 500'er metrekare arsa vermek için girişimde bulunduklarını kaydederek, 1 Nisan’dan sonra herkese arsalarını teslim edeceklerini söyledi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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