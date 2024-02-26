Muhtar ambargo koydu! Bu köyde yabacıya satış yok

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Cihadiye köyünde yabancılara arsa satışı yapılmıyor. Muhtar Şahin Yaşar, kütüğüne kayıtlı olmayanlara köye uyum sağlayamayacağını düşündükleri için satış yapmayacaklarını açıkladı.



Biga'ya bağlı 135 nüfuslu Cihadiye köyünün girişine ve kahvelere “Cihadiye köyü yerleşim bölgesi içinde kalan arsaların yabancılara satılma kararı köy meclisi ve muhtarlık aracılığıyla yasaklanmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait olan arsaların Cihadiye kütüğüne kayıtlı olmayan şahıslara kesinlikle verilmeyeceği önemle duyurulur” yazıları asıldı.

"KÖYE UYUM SAĞLAYAMAZLAR"

Muhtar Şahin Yaşar olayın sebebini şöyle açıkladı: “Köy sınırları içerisinde olan arsalarımızın dışarıya satılması köy kararınca yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise 1887 yılında Kafkasya’dan göç edilerek kurulan köyümüz şu anda Çerkez olduğu için yabancıların köyümüze uyum sağlayamayacaklarını tahmin ettiğimiz için bu kararı aldık. Köyümüzün çoğu emeklidir. Birkaç hane çiftçilikle uğraşmaktadır. 135 nüfusumuz var. Yazın dışarıdan gelenlerle birlikte bu 160-170’i buluyor”

1 NİSAN'DAN SONRA HERKES ARSALARINI ALACAK

Muhtar Yaşar ayrıca, köy tüzel kişiliğine ait olan 25 dönüm yeri İstanbul ve diğer illerden köye teşvik etmek amacıyla köylülere 500'er metrekare arsa vermek için girişimde bulunduklarını kaydederek, 1 Nisan’dan sonra herkese arsalarını teslim edeceklerini söyledi.