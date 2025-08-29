Yıllardır beklenen gün geldi, Terzibaba Külliyesi dualarla hizmete açıldı
Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle yapımına 2019'da başlanan "Terzibaba Külliyesi" 5 yıl sonra dualarla hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirmek için memleketi Erzincan'a gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Terzibaba olarak bilinen Muhammed Vehbi Hazretlerinin hayatına dikkat çekti.
2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla 2019'da yapımına başlanan "Terzibaba Külliyesi"nde cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane bulunuyor.
