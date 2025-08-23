Erzincan'ın manevi rehberi Terzibaba'ya dev külliye: Açılış tarihi belli oldu, görenler hayran kaldı

1779-1848 yıllarında yaşayan, mesleği terzilik olduğundan "Terzibaba" olarak bilinen Muhammed Vehbi Hazretleri için Erzincan'da dev bir külliye inşa edildi.

Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı yakınına inşa edilen 7 bin 800 metrekarelik bir arsa üzerindeki külliyenin açılışı merakla bekleniyor.

Erzincan başta olmak üzere bölgenin manevi rehberlerinden olan Terzibaba'nın kabrine gelen ziyaretçiler, külliyede pek çok hayır hizmetinden yararlanabilecek.

2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla 2019'da yapımına başlanan "Terzibaba Külliyesi"nde cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane bulunuyor.

Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan külliye, 29 Ağustos cuma günü vatandaşların hizmetine açılacak.

"EN BÜYÜK BAĞIŞÇI BİNALİ YILDIRIM VE AİLESİ"

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü aynı zamanda Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Murat Uslu, 2019'da başladıkları külliye inşaatının tamamının hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını, en büyük bağışçısının ise Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve ailesi olduğunu söyledi.

Külliyenin çok güzel hizmetlere vesile olacağını anlatan Uslu, "Külliyemiz, içerisinde tam teşekküllü bir kütüphanesi, aşevi, Kur'an kursu, misafirhaneleri ve camisi ile kompleks, işlevsel bir yapı olma özelliği taşıyor" diye konuştu.