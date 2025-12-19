Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metroda korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi önce metroya sis bombası attı, ardından elindeki bıçakla önüne gelene saldırdı. Olayda saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SALDIRIDAN SONRA KENDİNİ 5. KATTAN ATTI

Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden olurken güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alışveriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi. Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.

