Yine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sosyal medya platformu Tiktok yine bir skandalla gündemde. Uygulamada yayın açan bir anne 8 yaşındaki kızı için müstehcen kelimeler kullandı. Harekete geçen ekipler kadını gözaltına aldı. Yapılan incelemede kız çocuğunun velayetinin babasında olduğu ortaya çıktı.
Yapılan skandal paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya platformu Tiktok bu kez bir annenin yaptıklarıyla konuşuldu.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı.
VELAYET BABASINDAYMIŞ
Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı