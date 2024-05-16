Yine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 22:58 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 23:15 - Güncelleme:

Tiktok, Haber

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Sosyal medya platformu Tiktok yine bir skandalla gündemde. Uygulamada yayın açan bir anne 8 yaşındaki kızı için müstehcen kelimeler kullandı. Harekete geçen ekipler kadını gözaltına aldı. Yapılan incelemede kız çocuğunun velayetinin babasında olduğu ortaya çıktı.