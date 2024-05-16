Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi

Yine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi
Tiktok, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya platformu Tiktok yine bir skandalla gündemde. Uygulamada yayın açan bir anne 8 yaşındaki kızı için müstehcen kelimeler kullandı. Harekete geçen ekipler kadını gözaltına aldı. Yapılan incelemede kız çocuğunun velayetinin babasında olduğu ortaya çıktı.

Yapılan skandal paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya platformu Tiktok bu kez bir annenin yaptıklarıyla konuşuldu. 

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı.

VELAYET BABASINDAYMIŞ

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gelen koku 5 aylık gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adamın feci sonu kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelen koku 5 aylık gerçeği ortaya çıkardı! Yaşlı adamın feci sonu kan dondurdu - Gündem5 ay önce ölen adam koku gelince fark edildiEski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasında: Bahar Kaban'ı sokak ortasında öldürmüştü - GündemEski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasındaKırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde  - GündemKırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangınÜniversitede 'çoban krizi': Mülakatı geçecek 4 çoban aranıyor.... - GündemÜniversitede 'çoban krizi'İl il 'Kobani' önlemi: Tüm etkinlikler ve girişler yasak! - Gündemİl il 'Kobani' önlemiBeşiktaş’ta bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu! Sosyal medyada son mesajı dikkat çekti - GündemBeşiktaş’ta bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...