Yine Esenyurt yine silahlı saldırı! Mağazaya kaçtı, kurşunlardan kurtulamadı

Sık sık şiddet olayları ile gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir silahlı saldırı dehşeti daha yaşandı. Husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında sokakta başlayan tartışma kanlı bitti. Taraflardan biri kaçtığı mağazada kurşunların hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Sokak çatışmaları, çete hesaplaşmaları ve silahlı saldırılar son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçti. Türkiye’de 58 ilden daha fazla nüfusa sahip olan ve sık sık şiddet olaylarıyla gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ise bir silahlı saldırı dehşeti daha yaşandı.

Olay, 14 Mart Perşembe günü Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet ve alacak-verecek meselesi olan Nurullah T. ve Hebun A. sokak üzerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyürken Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi. Daha sonra içeri Hebun A. da girerken taraflar arasındaki gerginlik büyüdü.

KAÇTIĞI MAĞAZADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Mağazadaki vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken Hebun A. eline aldığı silahı husumetlisine doğrulttu. Korkuya kapılan Nurullah T., kasa tezgahının arkasına kaçarak gizlendi. Silahı ile tezgaha yaklaşan Hebun A., vatandaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Dehşet anları sonrası Hebun A., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yerde ağır yaralanan adamı gören mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurullah T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Mağazaya gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme yaparken, emniyet güçlerinin kayıplara karışan Hebun A.’yı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan tartışma ve ardından meydana gelen silahla dehşet anları ise mağazanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.