YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere önemli çağrı: Dersler sadeleşsin, hocalar yapay zeka eğitimi alsın

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde çoktan seçmeli sınav yöntemine mesafeli durduklarını belirterek akademisyenlerin de yapay zeka eğitimi almaları gerektiğini belirtti. Özvar ayrıca “Lisans eğitiminde müfredatların ve ders yapılarının sadeleştirilmesini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

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Marmara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesinde sınavların biçim ve içeriğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

Üniversitelerde yaptıkları kısa anketlerde hukuk fakültelerinde dahi çoktan seçmeli sınav yönteminin yaygınlaşmaya başladığını tespit ettiklerini belirten Özvar, benzer eğilimin sosyal bilimler, sağlık, mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü ifade etti.

ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR İÇİN UYARI

Bu tablonun öğrencilerin muhakeme, çözümleme, ifade ve uygulama becerilerinin ne ölçüde değerlendirilebildiği sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayan Özvar, hukuk eğitiminde gerekçeli görüş ortaya koymanın, mühendislikte problem çözmenin, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmenin temel kazanımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Özvar, ikinci öğretimin kaldırıldığı, kontenjanların ve öğrenci sayılarının daha makul seviyelere geldiği günümüzde çoktan seçmeli sınavların giderek yaygınlaşmasını yükseköğretimin niteliği bakımından doğru bulmadıklarını söyledi.

Akademisyenlerden öğrencilerin düşünme süreçlerini, gerekçelendirme yeteneklerini ve öğrendiklerini kullanma kapasitelerini ortaya koyan değerlendirme yöntemlerine daha fazla yer vermelerini isteyen Özvar, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak bu hususta üniversitelerimize gerekli uyarılarda bulunduk.” dedi. Özvar, sınav uygulamalarının programların amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına uygun biçimde geliştirilmesini yakından takip edeceklerini bildirdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar

"HİÇBİR HOCAMIZ YAPAY ZEKADAN GERİ KALMAMALI"

Üniversitelerde yapay zeka kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özvar, bütün öğretim elemanlarının bu alanda eğitim almasını sağlayacak kursların ivedilikle başlatılmasını istedi.

Yapay zekâ araçlarının eğitim, araştırma ve akademik faaliyetlerde giderek daha fazla kullanılacağını belirten Özvar, üniversite yönetimlerine seslenerek öğretim üyelerinin bu teknolojilerin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanabilecek donanıma kavuşturulması gerektiğini söyledi.Özvar, “2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Sayın Rektörümüzden ve onun kıymetli idarecilerinden beklediğimiz en önemli hususlardan bir tanesi, üniversitelerimizin öğretim üyesi profilini yatay kesecek şekilde bütün programlarda yapay zeka enstrümanlarının kullanımına ilişkin ivedilikle kursların başlatılması gerekmektedir. Bu konuda hiçbir hocamız geride kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin yapay zeka araçlarını çoğunlukla kendi imkanlarıyla öğrendiğine dikkati çeken Özvar, bu yaklaşımın artık yeterli olmadığını, teknolojinin bütün kapasitesinin sistemli eğitimlerle öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Özvar, “Bütün hocalarımız yüksünmeden, çekinmeden bu kursları almak durumundadır. Ben biliyorum, ben kendim hallederim, daha iyisini yaparım gibi gerekçelerle bu kurslardan uzak kalınmamalıdır.” dedi.

Üniversitelerin bu alanda yetkinliği bulunmayan öğretim elemanlarına yönelik eğitimleri gecikmeden başlatması gerektiğini belirten Özvar, mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden de destek alınabileceğini söyledi.

Yapay zekânın ders içeriklerinin geliştirilmesi, öğretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve araştırmaların desteklenmesinde önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerden bu araçların kullanımına ilişkin akademik rehberler hazırlamalarını da istedi.

"DERS YAPILARI SADELEŞTİRİLMELİ"

Yükseköğretimde eğitim programlarının değişen ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Özvar, yapay zeka, büyük veri, otomasyon ve dijitalleşmenin iş dünyasını köklü biçimde değiştirdiğini söyledi. Üniversite eğitiminin öğrencilerin bilgiyi anlamlandırma, kaynakları sorgulama, kanıtları değerlendirme ve karşılaştıkları sorunlara özgün çözümler geliştirme yetkinliklerini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, güncelliğini yitirmiş ve uygulamayla bağı zayıflamış ders yapılarının bu hedeflere ulaşmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere önemli çağrı: Dersler sadeleşsin, hocalar yapay zeka eğitimi alsın

Özvar, üniversitelerden lisans eğitiminde müfredatları ve ders yapılarını sadeleştirmelerini beklediklerini belirterek, düzenlemelerin öğrenme kazanımlarını belirginleştirmesi, içerik tekrarlarını azaltması ve öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlaması gerektiğini söyledi. Teorik eğitimin eksiksiz verilmesi gerektiğini ancak uygulamalı çalışmalara da daha fazla yer ayrılmasını istediklerini belirten Özvar, öğrencilerin haftalık iş yükünün bugünün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Derslerin yalnızca sınıfta geçirilen süreyle sınırlı görülmemesi gerektiğini kaydeden Özvar, bireysel çalışma, araştırma, proje ve uygulama faaliyetlerinin de eğitim planlamasında dikkate alınmasını istedi.

ÜNİVERSİTELERE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ÇAĞRISI

Üniversitelerin ülkenin toplumsal meselelerine kayıtsız kalamayacağını belirten Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi, huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi ve ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını söyledi.

Akademik birikimin toplumsal hayatta karşılık bulmasının üniversitelerin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının bu sürece bilimsel çalışmalarla katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Özvar, üniversitelerden panel, konferans, çalıştay ve akademik araştırmalar yoluyla konunun toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarını ele almalarını istedi. Bu çalışmalardan elde edilen bulguların ve geliştirilen görüşlerin kamuoyuyla açık, anlaşılır ve bilimsel bir çerçevede paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

- Filistinli öğrencilere çevrim içi eğitim programları gündemde

Gazze'deki insani krize de değinen Özvar, İsrail'in saldırıları sonucunda yükseköğretim kurumlarının büyük yıkıma uğradığını, binlerce öğrenci ve akademisyenin eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüremediğini belirtti.

Türkiye'nin Filistinli öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için çeşitli önlemler aldığını hatırlatan Özvar, Gazze kökenli uluslararası öğrencilerden üniversitelerde eğitim-öğretim ücreti alınmadığını söyledi. Filistinli akademisyenlere yönelik desteklerin de sürdüğünü belirten Özvar, Filistin'de yaşayan öğrencilere yönelik çevrim içi ön lisans ve lisans tamamlama dersleri ile programlarının hayata geçirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Özvar, Filistin halkına yükseköğretim alanındaki desteğin devam edeceğini vurguladı.

AKADEMİSYENLERE YURT DIŞI DESTEĞİ

Türkiye'nin yükseköğretimde küresel bir aktör hâline gelmesini hedeflediklerini belirten Özvar, uluslararası akademik hareketliliğin ve ortak bilimsel araştırmaların artırılmasına önem verdiklerini söyledi. Genç akademisyenlere yönelik teşvik politikalarının üç yıldır sürdüğünü ifade eden Özvar, yurt dışında doktora sonrası araştırmalarına devam edecek genç araştırmacılara aylık yaklaşık bin dolar destek sağlandığını açıkladı. Üniversitelerde görev yapan genç araştırmacılara bu imkândan daha fazla yararlanmaları çağrısında bulunan Özvar, araştırma üniversitelerini özellikle doktora düzeyinde uluslararası öğrenciler için daha cazip merkezler haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Ortak ve çift diploma programlarının yaygınlaştırılmasını da isteyen Özvar, farklı dillerde eğitim veren Marmara Üniversitesinin uluslararası akademik iş birliklerini artırabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

- Araştırma üniversiteleri gelecek yıl yeniden değerlendirilecek

Marmara Üniversitesinin araştırma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özvar, üniversitenin uluslararası sıralamalarda daha üst konumlara yükselmesini beklediklerini ifade etti. Marmara Üniversitesini öncelikle önde gelen uluslararası sıralamalarda ilk 1000 arasında görmek istediklerini belirten Özvar, sonraki aşamada daha üst sıraların hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Araştırma üniversiteleri arasındaki rekabetin arttığına dikkati çeken Özvar, “Önümüzdeki yıl Araştırma Üniversiteleri Ligi yeniden belirlenecek.” dedi.

Özellikle tıp, mühendislik, eğitim ve teknik alanlarda görev yapan akademisyenlerden bilimsel yayın ve araştırma performanslarını yükseltmelerini isteyen Özvar, bu çalışmaların yalnızca üniversiteye değil, Türkiye'nin bilimsel gelişimine de katkı sağlayacağını vurguladı.

VERİ ANALİZİ OKULU, DİJİTAL YÜKSEKÖĞRETİM PLATFORMUNA DÖNÜŞECEK

Yükseköğretim Kurulu himayesinde, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen Veri Analizi Okulu'nun kapsamının genişletileceğini açıklayan Özvar, ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinin de çalışmalara katıldığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin aktif katılım gösterdiği programın farklı üniversitelerden ve disiplinlerden araştırmacıları ortak bir öğrenme ortamında buluşturduğunu belirten Özvar, yeni modüller ve Sürdürülebilirlik Okulu ile girişimi daha kapsamlı bir Dijital Yükseköğretim Platformuna dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Programın yalnızca üniversite öğrencilerine değil, ortaöğretim öğrencilerine ve çalışma hayatındaki vatandaşlara da hitap ettiğini vurgulayan Özvar, yaşam boyu öğrenme yaklaşımının Türkiye'nin geleceğe yönelik yetenek planlamasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

GÖZTEPE KAMPÜSÜ TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Marmara Üniversitesinin geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Özvar, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ve Göztepe kampüsünün yeniden yapılandırılmasının önemine işaret etti.

Külliyedeki üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini belirten Özvar, Göztepe kampüsünde ise yüksek teknoloji odaklı bir merkez oluşturulmasını önemsediklerini söyledi. Özvar, “Göztepe kampüsü, Kadıköy'ün akciğerleri.” dedi. Kampüsün Marmara Üniversitesinin teknoloji üssü olarak faaliyet göstermesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Özvar, üniversite yönetiminin bu doğrultuda gerekli planlamaları yapmasını beklediklerini ifade etti.

Törende, protokol konuşmalarından önce Prof. Dr. Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası konser verdi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur da konuşmasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar tarafından açıklanan Türk Yükseköğretiminin 2030 Vizyonu’nun kendileri için yol haritası oluşturduğunu ve bu yol haritasına odaklanarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, başarılı öğrencilere ve hocalarına ödüllerini takdim etti.

Avrupa Açık Müzik Yarışmasında birinci olan Marmara Flüt Orkestrası, Avrupa Üniversiteler şampiyonasında birinci olan Marmara Üniversitesi Tekvando takımı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunlarında şampiyon olan Marmara Üniversitesi ekibi ödüllerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar’ın elinden aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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