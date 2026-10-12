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KYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)

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KYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)
Başlık ResmiKYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)

Yeni dönem Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklama geldi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

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GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvurular, 16 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını; Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" sözleriyle duyurdu.

KYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)
Başlık ResmiKYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)
Başlık ResmiKYK burs başvuruları başladı (GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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