Yok böyle seçim! Kendine oy vermeyi unuttu, eşitlik çıkınca da...

İlginç olay Konya'da yaşandı. Muhtar adayı Zekai Seyhan kendisine oy vermeyi unutunca seçim 533’er oyla eşit tamamlandı. Sonun için kuraya gidildi, kazanan ise bakın kim oldu...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı doğrultusunda Konya'nın 6 ilçesindeki 8 mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı. Bu seçimlerden en dikkat çekeni ise Ereğli ilçesine bağlı Eti Mahallesi'nde yaşandı. Mevcut muhtar Ufuk Başkocagil'in hayatını kaybetmesinin ardından yapılan ara seçimde mahalleli sandık başına gitti.

KENDİNE OY VERMEYİ UNUTTU

Zekai Seyhan ve Erhan Türemen muhtarlık için yarıştı. Ancak oy verme işleminin sonlarına doğru ilginç bir gelişme yaşandı Adaylardan Zekai Seyhan, saat 17.00'de oy verme süresi dolmadan hemen önce kendi oyunu kullanmadığını fark etti. Oy vermek istediğinde ise süre dolduğu için sandığa kabul edilmedi.

OYLAR EŞİT ÇIKINCA KUR İLE KAZANDI

Seçim günü boyunca mahalledeki sandık sürecine odaklanan Seyhan kendisine oy atmayı unuttu. Sandıkların açılmasının ardından her iki adayın da 533'er oy aldığı açıklandı. Oyların eşit çıkması nedeniyle YSK kuralları gereği kura çekimine gidildi. Yapılan kura çekimi sonucunda kendi oyunu kullanamayan Zekai Seyhan, Eti Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

HAPİS CEZASI ALINCA MUHTARLIK GİTTİ!

Öte yandan köylüsüne gelen tebligatı Whatsapp grubunda paylaşan ve hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi muhtarı Mustafa Açıkgöz de (49) bu seçimde muhtarlığı başkasına devretti.