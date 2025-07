YÖK 'kara liste'yi duyurdu! Başvuru yapmadan önce bu okullara iyi bakın

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında FETÖ/PDY ile bağlantılı kurumlar kara listesini duyurdu. Öğrencilerden başvuru yapmadan önce 40'tan fazla okulun bulunduğu 'kara liste'ye bakmaları talep edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yükseköğretim Kurulunun yurt dışındaki akademik yapılanmalara yönelik çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü FETÖ/PDY bağlantılı üniversitelere yurt içinde kilit vurulurken Yükseköğretim Kurulunun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen yurt dışındaki üniversiteleri tanımama ve bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulaması titizlikle devam ediyor.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SORUNLAR YAŞATABİLİR"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek “Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir.” dedi.

ÖRGÜT BU OKULLARDA PROPAGANDA FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR

Yükseköğretim Kurulunun kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tamamen tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu 2016, 2017, 2019 ve 2024 yıllarında alınan Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ/PDY ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış, değerlendirme ve sınav aşamasında bulunanların tanıma ve denklik taleplerinin reddedildiği ve bu kurumların tanınmadığı ifade edildi.

İŞTE KARA LİSTEYE ALINAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Bu kapsamda ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.

Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor, ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.

ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen “Master of Peace and Conflict Studies” ve “Master of Theological Studies” gibi programları da yine bu kapsamda bulunuyor.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BU LİSTEYE BAKILMALI

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı- Okul Tanıma Sorgulama” hizmeti kullanılarak kolaylıkla öğrenilebilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce Yükseköğretim Kuruluna yazılı olarak başvurarak bilgi almalarının büyük önem taşıdığı belirtilerek “Tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan diploma için denklik verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almayı planlayan tüm vatandaşlarımızın, gitmeden önce mutlaka kurumun tanınırlığını teyit etmeleri gerekmektedir. Yükseköğrenim sürecinin güvenli, nitelikli ve uluslararası geçerliliğe sahip bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin geleceğinin kararmaması için ailelerine de bu konuda önemli görevler düşmektedir” dendi.

GÜNCEL KARA LİSTEYE ERİŞİM

Yükseköğretim Kurulunun tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar, resmî internet sitesinden yayımlanıyor. Listeye aşağıdaki bağlantı üzerinden önemli bilgiler kısmında erişilebiliyor.

https://denklik.yok.gov.tr/