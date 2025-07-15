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ABD enflasyon verileri açıklandı: ABD enflasyon oranı ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD enflasyon verileri açıklandı: ABD enflasyon oranı ne kadar?
TÜFE, FED, Faiz İndirimi, Enflasyon Oranı, Kripto Para, Bitcoin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklenen haziran ayı enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere küresel piyasaların yakından izlediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,7’ye çıkarak son iki ayda artış trendini sürdürdü.

ABD enflasyon verisi açıklamlarına göre ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi planlarını doğrudan etkileyebilecek düzeyde. Uzmanlar haziran ayı TÜFE rakamlarının genel hatlarıyla FED'in yüzde 2'lik hedefinin hala üzerinde seyrettiğini ve bu nedenle banka yönetiminin temkinli hareket edeceğini belirtiyor. Peki, ABD enflasyon oranı ne kadar?

ABD enflasyon verileri açıklandı: ABD enflasyon oranı ne kadar? - 1. Resim

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Açıklanan oran piyasa beklentisi olan yüzde 2,6’nın üzerine çıktı.

Geçtiğimiz ay açıklanan yıllık TÜFE ise yüzde 2,4 seviyesindeydi. Aylık bazda bakıldığında ise TÜFE, yüzde 0,3 ile piyasa tahminleriyle paralel bir görünüm sergiledi. Mayıs ayında bu oran sadece yüzde 0,1 olarak kaydedilmişti.

ABD enflasyon verileri açıklandı: ABD enflasyon oranı ne kadar? - 2. Resim

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SÜRPRİZ GERİLEME

Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin dışarıda bırakılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon tarafında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haziran ayında çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Oran piyasa beklentisi olan yüzde 0,3’ün altında kaldı.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Beklenti yine aynı seviyedeydi. Ortaya çıkan tablo FED'in faiz politikasına dair beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

ABD enflasyon verileri açıklandı: ABD enflasyon oranı ne kadar? - 3. Resim

BITCOIN KAÇ DOLAR OLDU?

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kripto para piyasaları da hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin 15 Temmuz itibarıyla 123 bin dolar seviyesini aşarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Yükselişin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte BTC fiyatı 117 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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