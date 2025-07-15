İşte asgari ücretli için kirası en ucuz şehirler! ‘Ara zam’ tartışmaları sürerken…

Türkiye’de hane halklarının harcamaları içinde en yüksek payı %26,0 ile konut ve kira aldı. Asgari ücrete ara zam tartışmaları da devam ederken, kira giderlerinin artması, ucuz şehirleri yeniden gündeme getirdi. Haziran 2025 verilerine göre Türkiye’de ortalama kiraların en düşük olduğu iller belli oldu. Ortalama kirada 10 bin TL’nin altında sadece 1 il kalırken, en ucuz 15 şehirde tavan kira 13 bin 250 TL oldu. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-2025 yılının ikinci yarısı başlarken, asgari ücrete de ara zam tartışmaları devam ediyor. Ancak “ara zam” konusunda herhangi bir resmî açıklama gelmedi.

2022 ve 2023 yıllarında yüksek seyreden enflasyon sebebiyle asgari ücrete yılda iki zam yapılmıştı. Geçen yıl ise yeniden “tek zam” uygulamasına geçildi. Böylece asgari ücret, 2024 yılının son ayında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

KİRA GİDERLERİ İLK SIRADA

Türkiye’de ücretler üzerinde konut ve kira harcamaları geçen yıl ilk sırada yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %26,0 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada %21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırada ise %18,1 ile gıda harcamaları geldi.

KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Kira giderlerinin artması Türkiye’de ucuz şehirleri yeniden gündeme getirdi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre, Haziran 2025’te Türkiye’de ortalama kiraların en düşük olduğu 15 il şöyle sıralandı:

1- Kilis: 9 bin 500 TL

2- Aksaray: 11 bin TL

3- Bayburt: 11 bin 250 TL

4- Muş: 11 bin 500 TL

5- Burdur: 12 bin TL

6- Yozgat: 12 bin TL

7- Düzce: 12 bin 500 TL

8- Karabük: 12 bin 500 TL

9- Mardin: 12 bin 750 TL

10- Isparta: 13 bin TL

11- Kırıkkale: 13 bin TL

12- Karaman: 13 bin TL

13- Siirt: 13 bin TL

14- Kars: 13 bin TL

15- Kastamonu: 13 bin 250 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Kilis, Türkiye’de ortalama kiraların 10 bin TL’nin altında olduğu tek il olarak dikkat çekiyor.

-En ucuz ilk 15 ilin, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine yayıldığı, böylece tercih fırsatı da sunduğu görülüyor.

-Listenin başında yer alan Kilis’te ortalama kiralar asgari ücretin %43’üne denk geliyor.

-Listenin sonundaki Kastamonu’da ise ortalama kira asgari ücretin %60,22’sini buluyor.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Bu arada ortalama kiraların en yüksek olduğu şehirler Haziran 2025 verilerine göre şöyle:

-İstanbul: 30 bin TL

-Muğla: 30 bin TL

-Ankara: 25 bin TL

-İzmir: 25 bin TL

-Kocaeli: 21 bin 500 TL