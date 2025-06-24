İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu: Beşiktaş'tan Bağcılar'a
Megakent İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeleri netlik kazandı. Taşınma sezonunun başlamasıyla vatandaşlar konut kiralarını araştırmaya koyuldu. Mega kentin bazı ilçelerinde konut kiraları 17 bin olurken bazı ilçelerde 50 bin TL’yi bulması dikkat çekti.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul’da ev kiraları yeniden yükselişe geçti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından alınan verilere göre, İstanbul’da kiralar haziran ayında ortalama 30 bin TL’ye ulaştı. Peki İstanbul’un en ucuz ve en pahalı ev kirasına sahip ilçeleri hangileri?
İSTANBUL’DA EN UCUZ KİRAYA SAHİP OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
İstanbul’da kiralık ev arayanların ilk yöneldiği ilçeler, uygun fiyatlı olan bölgelerden oluşuyor. Haziran ayı verilerine göre İstanbul’un en düşük kiraya sahip ilçesi 17.000 TL ile Esenyurt oldu. Esenyurt’u Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Fatih takip etti.
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇEDE KİRA EN FAZLA?
Kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçelerin başında,, İstanbul’un sahil bölgeleri geliyor. İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe 55.000 TL ile Sarıyer ve Kadıköy oldu. Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy’de ortalama kiralar ise 50.000 TL seviyesinde değişiklik gösteriyor.
İSTANBUL’DA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK KİRA ORTALAMALARI
Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da kira ortalamaları arasındaki fark dikkat çekici seviyelere geldi. Esenyurt gibi ilçelerde 17 bin TL seviyelerinde olan kiralar, Sarıyer ve Kadıköy gibi bölgelerde 55 bin TL’ye kadar ulaştı. İstanbul’un en düşük kiralı ilçeleri ve en yüksek kiralı ilçeleri ise şu şekilde sıralandı:
En Düşük Kira (İlçeler)
Esenyurt- 17.000 TL
Bağcılar-19.000 TL
Arnavutköy-20.000 TL
Sultangazi- 20.000 TL
Silivri- 22.000 TL
En Yüksek Kira (İlçeler)
Sarıyer-55.000
Kadıköy-55.000
Beşiktaş-50.000
Zeytinburnu-50.000
Bakırköy-45.000
İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KİRALAR NE KADAR?
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Haziran 2025 verilerine göre ilçelere göre ortalama kira fiyatları şu şekildedir:
Beşiktaş - 50.000 TL
Kadıköy - 55.000 TL
Zeytinburnu - 50.000 TL
Bakırköy - 45.000 TL
Üsküdar - 36.000 TL
Maltepe - 35.000 TL
Çekmeköy - 32.500 TL
Şişli - 31.000 TL
Beylikdüzü - 30.000 TL
Fatih - 22.000 TL
Güngören - 25.000 TL
Küçükçekmece - 27.000 TL
Eyüpsultan - 40.000 TL
Sultangazi - 20.000 TL
Tuzla - 27.000 TL
Sancaktepe - 26.000 TL