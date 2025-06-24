İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu: Beşiktaş'tan Bağcılar'a

Megakent İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeleri netlik kazandı. Taşınma sezonunun başlamasıyla vatandaşlar konut kiralarını araştırmaya koyuldu. Mega kentin bazı ilçelerinde konut kiraları 17 bin olurken bazı ilçelerde 50 bin TL’yi bulması dikkat çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul’da ev kiraları yeniden yükselişe geçti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından alınan verilere göre, İstanbul’da kiralar haziran ayında ortalama 30 bin TL’ye ulaştı. Peki İstanbul’un en ucuz ve en pahalı ev kirasına sahip ilçeleri hangileri?

İSTANBUL’DA EN UCUZ KİRAYA SAHİP OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul’da kiralık ev arayanların ilk yöneldiği ilçeler, uygun fiyatlı olan bölgelerden oluşuyor. Haziran ayı verilerine göre İstanbul’un en düşük kiraya sahip ilçesi 17.000 TL ile Esenyurt oldu. Esenyurt’u Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Fatih takip etti.

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇEDE KİRA EN FAZLA?

Kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçelerin başında,, İstanbul’un sahil bölgeleri geliyor. İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe 55.000 TL ile Sarıyer ve Kadıköy oldu. Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy’de ortalama kiralar ise 50.000 TL seviyesinde değişiklik gösteriyor.

İSTANBUL’DA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK KİRA ORTALAMALARI

Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da kira ortalamaları arasındaki fark dikkat çekici seviyelere geldi. Esenyurt gibi ilçelerde 17 bin TL seviyelerinde olan kiralar, Sarıyer ve Kadıköy gibi bölgelerde 55 bin TL’ye kadar ulaştı. İstanbul’un en düşük kiralı ilçeleri ve en yüksek kiralı ilçeleri ise şu şekilde sıralandı:

En Düşük Kira (İlçeler)

Esenyurt- 17.000 TL

Bağcılar-19.000 TL

Arnavutköy-20.000 TL

Sultangazi- 20.000 TL

Silivri- 22.000 TL

En Yüksek Kira (İlçeler)

Sarıyer-55.000



Kadıköy-55.000



Beşiktaş-50.000



Zeytinburnu-50.000

Bakırköy-45.000

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KİRALAR NE KADAR?

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Haziran 2025 verilerine göre ilçelere göre ortalama kira fiyatları şu şekildedir:

Beşiktaş - 50.000 TL

Kadıköy - 55.000 TL

Zeytinburnu - 50.000 TL

Bakırköy - 45.000 TL

Üsküdar - 36.000 TL

Maltepe - 35.000 TL

Çekmeköy - 32.500 TL

Şişli - 31.000 TL

Beylikdüzü - 30.000 TL

Fatih - 22.000 TL

Güngören - 25.000 TL

Küçükçekmece - 27.000 TL

Eyüpsultan - 40.000 TL

Sultangazi - 20.000 TL

Tuzla - 27.000 TL

Sancaktepe - 26.000 TL