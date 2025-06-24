Taşınma mevsimi geldi, ev arayışı başladı: İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kira fiyatları!

İstanbul’da mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye yükseldi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bilgilere göre, ağustosta kiraların 32 bin 500 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu arada İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilk 5 ilçe Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri oldu. Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy ise en pahalı 5 ilçe olmaya devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tayin dönemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce hanede taşınma telaşı da başladı. Piyasaya bakıldığında ise kiralarda dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan rapora göre, mega kentte mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye yükseldi.

YAZ ORTASINDA ZİRVE YAPIYOR

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde, kendi kendini tekrarlayan bir döngüyle karşılaştıklarını aktararak “Baharla birlikte yaklaşık beş aylık bir dönemde yükselme eğiliminde olan ilan kiraları, yaz ortasında zirve yapıp, kış sonuna kadar yaklaşık 7 ay durgun seyrediyor” dedi.

32 BİN 500 TL’YE ÇIKABİLİR

İstanbul’da geçen yılın ağustosundan bu yılın mart ayına kadar 25.000 TL’de kiraların sabit kaldığını aktaran Dr. Ahmet Büyükduman, haziranda ise ortalama rakamların 30 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

Dr. Ahmet Büyükduman, aynı döngünün devam etmesi halinde, İstanbul’da ilan kiralarının ortalama değerinin ağustosta 32.500 TL’ye ulaşacağını tahmin ettiklerini de söyledi.

Dairesini kiraya vermek isteyenler için en avantajlı ayların geldiğini de ifade eden Dr. Büyükduman, kiralık daire arayanların ise kış mevsiminde avantajlı konuma geçtiğini bildirdi.

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Dr. Ahmet Büyükduman, bu yıl marttan ağustosa kadar geçecek 5 aylık dönemde ilan kiralarında artış oranlarını İstanbul için %30, Ankara için %27 ve İzmir için de %25 civarında tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

İLÇE İLÇE İSTANBUL’DA KİRALAR

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin analizine göre Haziran 2025 döneminde İstanbul’da ilçe ilçe ortalama kiralar şöyle gerçekleşti:

-Arnavutköy: 20 bin TL

-Ataşehir: 35 bin TL

-Avcılar: 22 bin TL

-Bağcılar: 19 bin TL

-Bahçelievler: 25 bin TL

-Bakırköy: 45 bin TL

-Başakşehir: 35 bin TL

-Bayrampaşa: 25 bin TL

-Beşiktaş: 50 bin TL

-Beykoz: 35 bin TL

-Beylikdüzü: 30 bin TL

-Beyoğlu: 32 bin TL

-Büyükçekmece: 30 bin TL

-Çatalca: 23 bin TL

-Çekmeköy: 32 bin 500 TL

-Esenler: 25 bin TL

-Esenyurt: 17 bin TL

-Eyüpsultan: 40 bin TL

-Fatih: 22 bin TL

-Gaziosmanpaşa: 24 bin 500 TL

-Güngören: 25 bin TL

-Kadıköy: 55 bin TL

-Kağıthane: 27 bin 500 TL

-Kartal: 34 bin TL

-Küçükçekmece: 27 bin TL

-Maltepe: 35 bin TL

-Pendik: 27 bin 500 bin TL

-Sancaktepe: 26 bin TL

-Sarıyer: 55 bin TL

-Silivri: 22 bin TL

-Sultanbeyli: 22 bin TL

-Sultangazi: 20 bin TL

-Şile: 35 bin TL

-Şişli: 31 bin TL

-Tuzla: 27 bin TL

-Ümraniye: 32 bin TL

-Üsküdar: 36 bin TL

-Zeytinburnu: 50 bin TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilk 5 ilçe Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri oldu. Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy ise en pahalı 5 ilçe olmaya devam etti.

Bu arada İstanbul’un merkezinde yer alan Fatih’te ortalama kiraların 22 bin TL olması dikkatlerden kaçmadı. Bu ilçedeki eski yapı stokunun fazla olasının kiraları da etkilediği belirtiliyor.