O ilçede sıcak hava bir anda yerini sağanağa bıraktı! Sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Sarıkamış’ta aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.

Sarıkamış’ta 2 gündür etkili olan sıcak hava yerini yağmura bıraktı. İlçede öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmurun sele döndüğü ilçede caddeler sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ekili alanları da olumsuz etkiledi.

Öte yandan Meteoroloji’den de sağanak ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.