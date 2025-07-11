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Kars'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kars&#039;ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Muhammed A. idaresindeki 21 FT 502 hafif ticari araç, Erzurum-Kars kara yolu Hamamlı köyü mevkisinde, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaparken şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Erkan Ö, Recep E. ve Ahmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kars'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı - 1. Resim

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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