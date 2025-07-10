Amasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Amasya'da Sevincer Köyü kavşağında çarpışan sıfır araçları taşıyan tır ile kamyonet, patlıcan ekili tarlaya uçtu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Amasya-Tokat kara yolu Sevincer Köyü kavşağında meydana gelen kazada; Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı araç yüklü tır, önüne çıkan İsa C.'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tır ve önünde sürüklenen kamyonet patlıcan ekili tarlaya uçtu.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş