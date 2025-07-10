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Amasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da Sevincer Köyü kavşağında çarpışan sıfır araçları taşıyan tır ile kamyonet, patlıcan ekili tarlaya uçtu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Amasya-Tokat kara yolu Sevincer Köyü kavşağında meydana gelen kazada; Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı araç yüklü tır, önüne çıkan İsa C.'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tır ve önünde sürüklenen kamyonet patlıcan ekili tarlaya uçtu.

Amasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada - 1. Resim

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da tır tarlaya uçtu, sıfır araçlar zarar gördü! Kaza anı kamerada - 2. Resim

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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