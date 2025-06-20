Amasya'da hastanede yılan alarmı! Görevliler şoke oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2025 23:44 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 23:50 - Güncelleme:

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin deposunda görülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, temizlik malzemeleri arasında saklanan yılanı yakalayarak dışarı çıkardı. Yılan, kontrollü şekilde doğaya salındı.

Amasya'da girdiği hastanenin deposunda görülen yılan paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depo kısmında yılan görülmesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. DOĞAL ORTAMINA SALINDI Depoya giren ekipler temizlik malzemesi bidonlarının arasına saklanan yılanı bulup dışarı çıkardı. Uzunluğu yaklaşık 1 metre olan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı. İlgili Haber Site bahçesinde dev siyah yılan! İtfaiye gelene kadar ecel terleri döktüler

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir