YRP’liler Güroymak’ı yaktı! Başkan değişti ortalık karıştı

Bitlis Güroymak’ta yeniden sayım sonucu başkanlık YRP’den AK Parti’ye geçti. Kararı beğenmeyen YRP’liler çevreyi ateşe verdi, binaların camlarını kırdı, polise taş ve sopalarla saldırdı. 4 polis yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

AK Parti, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile DEM Parti arasında kıyasıya bir yarışın yaşandığı Bitlis’in Güroymak ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Yeniden yapılan oy sayımlarında belediye başkanlığı Yeniden Refah Partisinden AK Parti’ye geçti. DEM Partililer basın açıklaması yaparak seçim sonucunu protesto etti. YRP’liler de partilerinin seçim koordinasyon merkezi önünde toplanarak, yolu trafiğe kapatıp konteynerleri ateşe verdi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayanlara müdahale etti. Olaylar sırasında Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile dört polis memuru, göstericilerin attıkları taşlardan hafif yaralanırken, 14 kişi gözaltına alındı.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya’da ise seçim sonucu değişmedi. Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Eyüp Kahveci ile MHP adayı Alim Işık arasındaki oy farkı 602’den 571’e düştü.

YSK; Siirt, Samsun’un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü, Mardin’in Dargeçit, Kocaeli’nin Körfez, Adıyaman’ın Besni ilçelerinde oyların yeniden sayımı ve seçim yenileme taleplerini reddetti.