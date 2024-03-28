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YSK'da bütün hazırlıklar tamam, sanal seçim provası yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK&#039;da bütün hazırlıklar tamam, sanal seçim provası yapıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu sisteminin güvenlik duvarları güçlendirildi. Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. AK Parti de kendi sistemini hazır hâle getirdi. AK Parti, iki saat içinde kesine yakın sonuç almayı umuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılacak mahallî idareler genel seçimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre, YSK’nın Sıhhiye’deki binasındaki sonuç alım sistemi tekrar tekrar gözden geçirildi. Birkaç kez sanal seçim tatbikatı yapıldı. Seçime giren siyasi partilerin genel merkezlerinin katıldığı test seçimleri gerçekleştirildi. Sistemin işleyip işlemediği, aksaklık olup olmadığına bakıldı. Ayrıca binadaki telefon, enerji ve internet hatları da kontrol edildi. Sisteme sızmaların önlenmesi için, güvenlik duvarları güçlendirildi. YSK yetkilileri “YSK’daki sisteme sızmak çok zor. Telefonlar bile zor çekiyor binada. Güvenlik açığı olup olmadığına sürekli bakılıyor” bilgisini verdi.

Pazar günü sandıklar kapanıp oy sayımına geçildiğinde, büyükşehirlerde önce belediye başkan adaylarına ilişkin pusulalar sayılacak. Ardından, ilçe belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelikleri, son olarak da muhtarlık pusulaları sayılacak. Büyükşehir olmayan 51 ilde de oy sayımı aynı sırayla yapılacak. Deprem bölgesindeki oy verme işlemi sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de bütün tedbirler alındı.

Öte yandan; AK Parti’deki Sonuç Alım Sistemi de (SAS) hazır hâle getirildi. AK Parti kaynakları, oylar sayılmaya başladıktan iki saat sonra kesine yakın sonuç alabileceklerini kaydetti. Parti kurmayları “Sandıkların yüzde 40’ı sayılınca AK Parti’deki sistem simülasyonla sonucu tahmin edecek” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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