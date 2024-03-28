İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. YSK, seçim iptaline karşı yeni bir tarih belirledi. Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, o bölgelerde 2 Haziran Pazar günü yeniden oy verme işlemi gerçekleşecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin yapılacağı günü belirledi.
YSK'nin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun’u kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı yerlerde seçimin iptal olması durumunda o bölgelerde 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık kurulacak. Seçmenler yeniden oy kullanacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı