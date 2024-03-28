İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Mart 2024 02:28 - Güncelleme: 28 Mart 2024 02:38 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. YSK, seçim iptaline karşı yeni bir tarih belirledi. Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, o bölgelerde 2 Haziran Pazar günü yeniden oy verme işlemi gerçekleşecek.