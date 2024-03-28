Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu

İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. YSK, seçim iptaline karşı yeni bir tarih belirledi. Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, o bölgelerde 2 Haziran Pazar günü yeniden oy verme işlemi gerçekleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin yapılacağı günü belirledi. 

YSK'nin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun’u kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı yerlerde seçimin iptal olması durumunda o bölgelerde 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık kurulacak. Seçmenler yeniden oy kullanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralı - GündemGazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralıSuudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden başkentte iftar programı - GündemSuudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iftar programıİzmir'de deprem oldu, AFAD ilk verileri paylaştı - Gündemİzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiMaltepe'de seçim öncesi büyük ihmal! Önlem alınmayan yol çöktü - GündemMaltepe'de önlem alınmayan yol çöktüDiyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız' - Gündem"Allah'ım var, devletim var, yeter bana..."Örgütte çözülme sürüyor! 1 PKK'lı terörist teslim oldu - GündemIrak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim olduÇakarlı konvoyla sokak sokak gezip oy isteyen muhtara ceza şoku! Ekipler harekete geçti - GündemÇakarlı konvoyla şov yapan muhtara cezaMuharrem İnce'den Özgür Özel'e 'İzmir' uyarısı: Dikkat et... - Gündem"Dikkat et, seni uyarıyorum"Bahçeli'den 'yerel seçim' mesajı: CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır - GündemCHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdırMeteoroloji, 31 Mart'ın hava durumunu paylaştı: Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak - GündemSeçim günü hava nasıl olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...