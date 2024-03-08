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YSK açıkladı: Ankara'da seçmen sayısında artış

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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YSK açıkladı: Ankara&#039;da seçmen sayısında artış
Ysk, Ankara, Seçim, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

YSK, Ankara'daki seçmen sayısını açıkladı. 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ankara'da bir önceki yıla göre seçmen sayısında 22 bin 153 artış yaşandı.

Yerel seçimlere 23 gün kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayılarını açıkladı. İstanbul'un ardından bugün de Ankara'daki seçmen sayısı duyuruldu.

Ankara İl Seçim Kurulu verilerine göre, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

SEÇMEN SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

ANKARA YARIŞINDA 24 ADAY

Ankaralı seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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