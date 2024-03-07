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İstanbul'da seçmen sayısı azaldı! Sarıdemir Mahallesi'nde sadece 8 seçmen oy kullanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da seçmen sayısı azaldı! Sarıdemir Mahallesi&#039;nde sadece 8 seçmen oy kullanacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'daki seçmen sayısı, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 36 bin 455 kişi düştü. Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu. Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 24 gün kaldı.

İstanbul İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

EN AZ SEÇMENİN BULUNDUĞU ADALAR'DA 13 BİN 682 KİŞİ SANDIĞA GİDECEK

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.

İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

İSTANBUL'UN 8 SEÇMENLİ MAHALLESİ

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

İlçelerSeçmen sayısıSandık sayısıİlçe seçim kurulu sayıları
1-Adalar13 bin 682421
2-Arnavutköy225 bin 2406701
3-Ataşehir314 bin 6529192
4-Avcılar302 bin 2868772
5-Bağcılar511 bin 52414834
6-Bahçelievler420 bin 1812233
7-Bakırköy167 bin 9604981
8-Başakşehir324 bin 9379512
9-Bayrampaşa199 bin 7435872
10-Beşiktaş132 bin 5363991
11-Beykoz186 bin 9115641
12-Beylikdüzü274 bin 1158012
13-Beyoğlu165 bin 5184982
14-Büyükçekmece198 bin 9475881
15-Çatalca62 bin 6661971
16-Çekmeköy213 bin 2596291
17-Esenler308 bin 9029012
18-Esenyurt642 bin 45518694
19-Eyüpsultan309 bin 5359132
20-Fatih262 bin 1087923
21-Gaziosmanpaşa353 bin 81310303
22-Güngören194 bin 565632
23-Kadıköy385 bin 3211343
24-Kağıthane329 bin 3569612
25-Kartal365 bin 15210722
26-Küçükçekmece568 bin 58416633
27-Maltepe395 bin 76911633
28-Pendik545 bin 54915913
29-Sancaktepe344 bin 52910032
30-Sarıyer259 bin 1657742
31-Silivri149 bin 5684521
32-Sultanbeyli246 bin 4587182
33-Sultangazi374 bin 68910942
34-Şile37 bin 3541311
35-Şişli201 bin 6655962
36-Tuzla208 bin 6806061
37-Ümraniye529 bin 84215453
38-Üsküdar401 bin 18411833
39-Zeytinburnu187 bin 775482
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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