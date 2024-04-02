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Yunan adalarına 'kapıda vize' dönemi başladı: İşte tüm detaylar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan adalarına &#039;kapıda vize&#039; dönemi başladı: İşte tüm detaylar...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk turistlere yönelik Yunan adalarında hızlı vize uygulaması başladı. 60 euro karşılığında verilecek vize 7 güne kadar geçerli olacak.

Türkiye kıyılarına yakın 10 Yunan adasında Türk vatandaşları için hızlı vize uygulaması başlatıldı.  Uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 euro ödeyerek 7 güne kadar adaları ziyaret edebilecek.

PASAPORT KONTROLÜ VE PARMAK İZİ KAYDI YAPILACAK

DW Türkçe'de yer alan habere göre, girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı yapılacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek, aynı şekilde Yunanistan'dan diğer Schengen ülkelerine geçişleri mümkün olmayacak.

Uygulama Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis adalarında geçerli olacak. Bazı küçük adalarda 'kapıdan vize' uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.

'TÜRK ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN TALEP VAR'

Rodos Liman Fonu Başkanı Vassilis Vayiannakis, bugün uygulamanın ilk gününde AP ajansına yaptığı açıklamada, "Yeni sistem hazır. Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün için yanaşması planlanan tekne yok. Tekneler bu hafta içinde gelmeye başlayacak" dedi.

Rodos adasında Türk ziyaretçiler için yeni bir vize terminali açılırken ziyaretçi akınına uğraması beklenen Midilli'de de liman tadilattan geçirildi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, uygulamanın turizmi canlandıracağını ve yoğun olmayan dönemlerde de ziyaretleri teşvik ederek yerel ekonomilere yardımcı olacağını belirterek, hızlı vizenin sadece yaz aylarında değil, tüm yıl boyunca verileceğini kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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