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    • Haberler > Gündem > Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

    Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yunanistan&#039;ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
    İzmir, Göçmen, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir açıklarında Yunan askerleri tarafından ölüme itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı. Lastik bottaki 18'i çocuk 52 göçmen karaya çıkarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

    Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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