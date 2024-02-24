Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir açıklarında Yunan askerleri tarafından ölüme itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı. Lastik bottaki 18'i çocuk 52 göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı.
Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı