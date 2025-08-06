Yüzde 65 karşı çıkıyor! CHP'de şimdi de komisyon çatlağı

BERAT TEMİZ ANKARA - Bu konudaki bölünme Ankara Kent Konseyi toplantısında Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un sözleriyle iyice gün yüzüne çıktı.

Erkol, CHP’li heyetlerin sahada en çok karşılaşacağı sorunun, CHP’nin Terörsüz Türkiye Komisyonuna katılma kararı alması olacağını söyledi.

Erkol, “CHP seçmeninin yaklaşık yüzde 65’i, bu komisyona katılmamamız gerektiği yönünde bir görüşe sahip. Seçmenimizin bir kısmı, bu komisyonu anayasa değişikliği ile ilgili bir komisyon zannediyor. Sanki anayasanın ilk dört maddesi değiştirilecekmiş gibi bir algı oluşmuş durumda. Bu çok ciddi bir yanlış anlaşılmadır. Bizim katıldığımız komisyon, anayasa değil; terörün önlenmesine yönelik bir komisyondur” dedi.