Yüzlerce işçi hastanelik oldu! "Magnolya tatlısı" canlarından ediyordu

Samsun'da 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi zehirlenme sebebiyle hastanelik oldu. İşçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri öğrenildi.

8 Mayıs Perşembe günü Samsun OSB'deki fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

TATLI YÜZÜNDEN ZEHİRLENMİŞLER

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.