Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yüzlerce işçi hastanelik oldu! "Magnolya tatlısı" canlarından ediyordu

Yüzlerce işçi hastanelik oldu! "Magnolya tatlısı" canlarından ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi zehirlenme sebebiyle hastanelik oldu. İşçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri öğrenildi.

8 Mayıs Perşembe günü Samsun OSB'deki fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

TATLI YÜZÜNDEN ZEHİRLENMİŞLER

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

Yüzlerce işçi hastanelik oldu! "Magnolya tatlısı" canlarından ediyordu - 1. Resim

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yüzlerce işçi hastanelik oldu! "Magnolya tatlısı" canlarından ediyordu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baba, kaza yapıp kaçan alkollü oğluna ateş püskürdü: Boy var, akıl yokVahşetin sınırı yok! Görüntülü konuşma esnasında kızını boğarak katletti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Çalışma Bakanı'nın oğlu Çaka Kul hayatını kaybetti! - GündemEski bakanın oğlu feci kazada hayatını kaybettiYeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü! "Taciz etti, tartıştık" - GündemYeşilçam oyuncusu evinde öldürüldüAntalya'da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı - GündemSahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktıRaporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderiliyor! AK Parti'den yeni Anayasa çalışması - GündemRaporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderiliyor!Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar... Savcılıktan İmamoğlu talimatı! Artık yasak - GündemSavcılıktan İmamoğlu talimatı! Artık yasakEkmek parası için çıktılar! 14 günlük yolda Çin mafyasının eline düştüler - Gündem14 günlük yolda Çin mafyasının eline düştüler
Sonraki Haber Yükleniyor...