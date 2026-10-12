Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yüzlerce insan hastaneye başvurdu. Tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verilirken okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

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Tokat'ta 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı ve kusma gibi şikayetlerle 2 bin 914 kişi hastanelere başvurdu. Bunun üzerine kentte okullar bugün tatil edildi.

Yüzlerce kişinin hastanelik olduğu kentte, okullar çamaşır suyuyla temizlendi

OKULLAR TATİL

Valilik açıklamasında, "Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

HER YER ÇAMAŞIR SUYUYLA TEMİZLENDİ

Kararın ardından öğrencilerin gelmediği okullarda personel tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Öğrencilerin yoğun kullandığı tuvaletler ve sınıfların yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeylerin çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.

Yüzlerce kişinin hastanelik olduğu kentte, okullar çamaşır suyuyla temizlendi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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