Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı artarken, Valilikten eğitim-öğretime ara verilmesi kararı geldi. Kent merkezindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 12 Ekim Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilecek.

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Tokat Valiliği, kent merkezinde geçtiğimiz cuma akşamından itibaren görülen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından ilgili kurumların koordinasyonunda inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valiliğin bugün paylaştığı verilere göre, söz konusu şikâyetlerle toplam 2 bin 914 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hastanelerde tedavisi ve takibi devam eden 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu, sağlık ekiplerince yakından izlendiği belirtildi.

İÇME SUYU NUMUNELERİ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Şikâyetlerin kaynağının belirlenmesi amacıyla kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda farklı noktalardan alınan içme suyu numuneleri, detaylı inceleme yapılması için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

Valilik, analiz sonuçlarının üç gün içerisinde alınmasının beklendiğini bildirdi. Sonuçlar açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması istendi. Vatandaşlara bu ihtiyaçlarını güvenilir ambalajlı içme sularından karşılamaları tavsiye edildi.

Binlerce kişi hastaneye başvurmuştu! Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtilirken, suyun ağız yoluyla alınmaması gerektiği vurgulandı.

TOKAT’TA OKULLARDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği, sağlık şikâyetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapılmasına karar verdi. Çalışmaların daha verimli ve steril koşullarda yürütülebilmesi amacıyla 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Valiliğin duyurusuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

Kentteki sağlık başvurularının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği, sonuçlar ve süreçteki gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

Binlerce kişi hastaneye başvurmuştu! Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Valilik açıklaması şu şekilde:

"İlimiz merkezinde, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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