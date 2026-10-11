Tokat’ta zehirlenme şüphesiyle 2 bin 914 kişinin hastanelere başvurmasının ardından inceleme başlatıldı. Kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınması beklenirken, ‘şebeke suyunun’ içilmemesi için de uyarı yapıldı. Öte yandan Tokat Belediyesi "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddialarını ise reddetmişti.

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Tokat'ta 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

2 BİN 914 BAŞVURU

11 Ekim 2026 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin devam ettiği vurgulandı.

İÇME SUYUNDAN NUMUNE ALINDI

Tedavisi süren çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildiği ifade edilirken, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

2 bin 914 kişi hastaneye başvurdu! Tokat’ta zehirlenme şüphesine valilikten açıklama: İçme suyundan numuneler alındı

‘ŞEBEKE SUYUNU KULLANMAYIN’ UYARISI

Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

“KANALİZASYON SUYU KARIŞTI” İDDİASINA BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tokat Belediyesi ise dün yaptığı açıklamada, "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddiaları olduğunu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

2 bin 914 kişi hastaneye başvurdu! Tokat’ta zehirlenme şüphesine valilikten açıklama: İçme suyundan numuneler alındı

Açıklamada, "Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Tokat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıTokat

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